Energia: Serbia, direttore società pubblica assicura quantità sufficiente di gas fino a fine inverno (2)

- Il direttore della società pubblica ha aggiunto che attualmente ci sono "poco più di 300 milioni di metri cubi di gas (serbo) nei depositi di stoccaggio in Ungheria e che "la Serbia è sicura dal punto di vista energetico". Bajatovic ha quindi affermato che "entro la fine della stagione del riscaldamento non utilizzeremo un solo metro cubo dal nostro deposito di stoccaggio di Banatski dvor, dove abbiamo 286 milioni di metri cubi di gas". Il direttore di Srbijagas ha spiegato che il consumo giornaliero previsto a gennaio, "se farà davvero freddo, si aggirerà intorno ai 14 milioni di metri cubi, con punte in cui si consumeranno fino a 17 milioni di metri cubi". Bajatovic ha infine precisato che il prezzo del gas aumenterà dell'11 per cento dal primo gennaio e che nel 2023 ci saranno altri aumenti di prezzo, anche se minimi. Il direttore ha infine sottolineato che il governo ha previsto un budget di 800 milioni di euro per l'approvvigionamento di gas per la stagione 2023-2024 e che, insieme ai prestiti che Srbijagas prenderà dalle banche, questa operazione basterà a procurare i quantitativi di gas necessari. (Seb)