Bilancio: Pizzul, grazie Pd due milioni per efficientamento energetico palazzi Regione

- Due milioni per i primi interventi diretti di efficientamento energetico tramite l'installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici del patrimonio immobiliare regionale. È quanto ha ottenuto il gruppo regionale del Pd con un ordine del giorno al bilancio approvato la scorsa settimana in aula consiliare. "La crisi energetica mondiale ha messo di fronte i cittadini alla definitiva necessità, nel privato come nel pubblico, di mettere al centro delle proprie preoccupazioni il risparmio energetico, da ottenersi prioritariamente tramite l'efficienza degli edifici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili - dice Fabio Pizzul, capogruppo Pd e primo firmatario del provvedimento - Regione Lombardia, oltre a misure di contenimento della spesa, deve investire direttamente sulle fonti energetiche rinnovabili, proprio a partire dal fotovoltaico, per fare fronte alla insostenibilità degli edifici del suo patrimonio diretto e indiretto". "Alcune buone pratiche all'interno dell'edilizia regionale sono state approntate, ma solo sugli edifici di più recente progettazione - conclude il capogruppo dem - adesso si tratta di investire di più, come la Regione Toscana che già dal 2010 ha investito sulle energie rinnovabili, dotando i propri palazzi di pannelli fotovoltaici e come anche hanno fatto molte istituzioni regionali italiane. Un primo passo per arrivare, auspicabilmente in tempi ragionevoli, all'autonomia energetica dei singoli edifici, individuando priorità di intervento e tempistiche". (Com)