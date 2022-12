Iran: Savino, situazione grave, confido in azione diplomatica Italia e in sensibilità Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Iran “è molto grave. L'iniziativa, intrapresa dal nostro ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, che ringrazio, di convocare l'Ambasciatore Mohammad Reza Sabouri, è estremamente importante. Confido molto nell'azione diplomatica del nostro Paese e nell'attenzione e sensibilità del Ministro Tajani". Lo ha detto il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle finanze, Sandra Savino. “L'immagine della campionessa Sara Khadim al-Sharia, una giovanissima donna, che gioca ai Mondiali in Kazakhstan senza indossare l'hijab, mi ha molto colpito”, ha proseguito Savino. “Nei suoi occhi si legge la determinazione di una generazione e di un popolo che, da oltre 100 giorni, con centinaia di migliaia di donne in Iran protesta per riaffermare le loro libertà, denunciando la gravissima violazione dei diritti umani", ha concluso. (Rin)