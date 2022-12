Repubblica Ceca: sondaggio, 90 per cento degli imprenditori si aspetta una recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca è indirizzata verso una recessione economica. E’ la convinzione che emerge da un sondaggio condotto dalla società di consulenza PwC tra i dirigenti delle imprese medie e grandi del Paese. Ben il 90 per cento di loro si aspetta che l’economia nazionale inizi a declinare trimestre su trimestre già nel prossimo futuro. Il 61 per cento è convinto che la recessione sarà osservabile già dal primo semestre del 2023. Soltanto il 9 per cento pensa che l’economia ceca potrà evitare una contrazione nei prossimi due anni. Nel terzo trimestre del 2022 il Pil ceco è sceso dello 0,2 per cento rispetto al secondo trimestre, mentre la crescita annua per il periodo è stata dell’1,7 per cento. Non si può pertanto escludere del tutto la possibilità che il Paese entri in recessione già dal quarto trimestre di quest’anno. (Vap)