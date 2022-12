Bankitalia: 17 miliardi di sofferenze chiuse nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 sono state chiuse (eliminate dai bilanci) sofferenze per circa 17 miliardi. Il dato, seppure inferiore rispetto agli anni precedenti (25 miliardi nel 2020), è oltre il doppio dei nuovi ingressi in sofferenza (7 miliardi) e, in percentuale delle sofferenze in essere alla fine dell'anno precedente, è superiore al valore del 2020 (42 per cento contro il 38 per cento). È quanto emerge dalla nuova nota di stabilità finanziaria e vigilanza "I tassi di recupero delle sofferenze nel 2021", pubblicata dalla Banca d'Italia. Il calo rispetto al 2020 è ascrivibile principalmente alle minori cessioni sul mercato (da 20 a 14 miliardi) e riflette in larga parte la riduzione nel tempo della consistenza di tali crediti nei bilanci delle banche. Inoltre, prosegue il miglioramento in atto dal 2015 sul fronte dei tempi di smaltimento, che riflette anche i progressi conseguiti dagli intermediari in termini di gestione maggiormente proattiva delle sofferenze. Per le posizioni entrate in sofferenza nel 2015, l'incidenza del numero di quelle chiuse entro sei anni è stata pari al 94% del totale, il valore più alto registrato nel periodo di rilevazione; particolarmente rilevante è stato l'incremento del numero delle posizioni chiuse entro uno o due anni dall'ingresso a sofferenza, la cui incidenza è salita, rispettivamente, al 61 e al 71 per cento.(Rin)