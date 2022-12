© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin pianifica un colloquio con l'omologo cinese Xi Jinping e sono in corso preparativi. Lo ha confermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Posso confermare che in effetti i contatti sono in preparazione. Vi terremo aggiornati", ha affermato Peskov. (Rum)