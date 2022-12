Roma: alla guida con patente e carta d'identità falsa, arrestato 27enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pattuglia della polizia locale di Roma ha arrestato un uomo di 27 anni che, dopo essere passato con il rosso in piazzale Labicano, è stato fermato e ha esibito una patente di guida e una carta di identità spagnola, entrambe false. Gli agenti, esperti in questo tipo di accertamenti, hanno notato subito delle anomalie nei documenti e, a termine di ulteriori verifiche che ne hanno confermato le difformità, hanno posto l'uomo in arresto secondo quanto previsto dalla legge per possesso e uso di documento falso valido per l'espatrio.(Rer)