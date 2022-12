Germania: aumentano impianti costruiti da aziende straniere, +7 per cento annuo nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, le aziende straniere stanno investendo sempre più nelle tecnologie del futuro, ad esempio nei settori dei semiconduttori, della produzione di batterie e del riciclaggio. Nel 2022, gli Stati Uniti hanno mantenuto il primato nella classifica degli investimenti esteri in Germania. Per Hermann, “il tasso di cambio del dollaro gioca un ruolo enorme” A causa del netto apprezzamento di questa valuta sull'euro, gli investimenti sono infatti più economici per le aziende degli Usa. Il Regno Unito è al secondo posto in conseguenza della Brexit, seguito dalla Francia. La Cina è, invece, uscita dalla “top ten” a causa della politica “zero Covid” attuata dal governo di Pechino. (Rel)