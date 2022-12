Ucraina: intelligence britannica, Russia non è riuscita a prendere Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L'assalto della Russia alla città ucraina di Bakhmut è in gran parte fallito nonostante il ricorso a costose tattiche "in stile Prima guerra mondiale". Lo ha affermato l'intelligence militare britannica, ripresa dal quotidiano "The Telegraph". Secondo i servizi di Londra, la Russia ha continuato a lanciare "frequenti assalti su piccola scala" ma "poco territorio è passato di mano". Gli analisti della difesa del Regno Unito stimano che Bakhmut, che conferisce uno scarso vantaggio strategico, sia diventato un obiettivo simbolico per Vladimir Putin, il presidente russo, che "desidera disperatamente" concludere l'anno con una vittoria. La zona è stata teatro di feroci combattimenti nelle ultime settimane, e si pensa che il gruppo mercenario Wagner stia guidando l'attacco della Russia. (Rel)