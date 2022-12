Bangladesh: premier Hasina a bordo del primo treno metropolitano, “pietra miliare” per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, ha inaugurato oggi a Dacca la prima ferrovia metropolitana del Paese: la sezione Uttara-Agargaon della linea 6 della Mrt (Mass Rapid Transit). La premier è salita a bordo del treno che ha effettuato il viaggio inaugurale, dopo un discorso in cui ha salutato l’evento come una “pietra miliare”. Hasina ha evidenziato che l’esistenza di una ferrovia metropolitana in Bangladesh è di per sé un risultato. A ciò si aggiunge che l’alimentazione è elettrica e che i treni possono essere gestiti da remoto. Infine, il progetto fa da apripista per l’avvento dei treni ad alta velocità. La leader ha ribadito l’impegno del suo governo per ridurre il traffico. A tale proposito è stato adottato un piano che prevede il conseguimento di una serie di obiettivi entro il 2030. La premier, infine, ha esortato il pubblico a comportarsi correttamente per mantenere in ordine treni e binari. (segue) (Inn)