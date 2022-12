Bangladesh: premier Hasina a bordo del primo treno metropolitano, “pietra miliare” per il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia sono intervenuti anche il ministro dei Trasporti, Obaidul Quader, la presidente della commissione parlamentare Trasporti, Rawshan Ara Mannan, e altre personalità politiche. Inoltre, erano presenti, tra gli altri, il responsabile di progetto e amministratore delegato della compagnia pubblica Dhaka Mass Transit Company Limited (Dmtcl), Man Siddique, il nuovo ambasciatore giapponese, Iwama Kiminori, e il rappresentante dell’Agenzia per la cooperazione internazionale del Giappone (Jica), Ichiguchi Tomohide. L’opera, infatti, è stata finanziata per il 60 per cento con prestiti agevolati giapponesi. Siddique ha spiegato che si tratta di una metropolitana rispettosa dell’ambiente e che trasporterà 500 mila persone al giorno, contribuendo a snellire il traffico in una città in cui i veicoli percorrono mediamente sei chilometri all’ora. Il dirigente ha annunciato anche che a gennaio inizierà la costruzione della linea Mrt-1, la prima sotterranea, e che a luglio aprirà invece il cantiere della Mrt-5. L’ambasciatore del Giappone ha assicurato che il suo Paese continuerà a contribuire allo sviluppo del Bangladesh. Il ministro Quader ha annunciato che sarà introdotta anche una carrozza riservata alle donne. (segue) (Inn)