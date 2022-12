Bangladesh: premier Hasina a bordo del primo treno metropolitano, “pietra miliare” per il Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tratto, che sarà messo in funzione per il pubblico domani e sarà pienamente operativo dal 26 marzo, è lungo 12 chilometri, su 21 della linea. Inizialmente la frequenza sarà di un treno ogni dieci minuti, per scendere successivamente a tre minuti. Le tariffe andranno da un minimo di 20 a un massimo di 60 taka (da 20 a 55 centesimi di euro). Il prolungamento fino a Motijheel sarà inaugurato tra un anno. L’intera linea sarà percorribile in 38 minuti, contro le due ore necessarie per spostarsi con altri mezzi di trasporto. Il progetto Mrt-6 ha avuto il via libera nel 2012 con scadenza 2024 e un costo stimato in 219,85 miliardi di taka. La costruzione è iniziata nel 2016 e il termine è stato posticipato al 2025, ma anticipando l’apertura della prima sezione, mentre il costo previsto è salito a 334,72 miliardi di taka (circa tre miliardi di euro). Una dozzina di aziende locali hanno fornito materiali come barre d’acciaio, cemento, vernici, cavi e altri prodotti. Tra loro Bangladesh Steel Re-Rolling Mills (Bsrm), Gph Ispat, McDonald Steel Building Products, Premier Cement Mills, Bashundhara Cement, Berger Paints Bangladesh e Brb Cable Industries. (Inn)