Bankitalia: Enzo Serata nominato direttore Uif per l’Italia

- Il direttorio della Banca d'Italia, su proposta del governatore, ha nominato Enzo Serata direttore della Unità di Informazione finanziaria per l'Italia con effetto dal primo gennaio 2023. Serata, che subentra a Claudio Clemente, direttore della Uif dal 2013, ha ricoperto numerosi incarichi per la Banca d'Italia, anche in gruppi internazionali. Dal 2017 al 2022 è stato a Capo dell'Unità di risoluzione e gestione delle crisi. (Com)