Brasile: Simone Tebet sarà ministra della Pianificazione del governo Lula

- La senatrice del Movimento democratico brasiliano (Mdb), Simone Tebet, sarà ministra della Pianificazione del governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che si insedierà dal 1 gennaio 2023. La decisione è arrivata al termine di una riunione tra i due tenuta ieri pomeriggio presso l'hotel di Brasilia, dove è ospitato il capo dello stato eletto in attesa di trasferirsi nella residenza ufficiale di Palazzo Alvorada. La nomina di Tebet era da tempo nell'aria, ma solo ieri è arrivata l'indicazione ufficiale. Arrivata terza alle elezioni raccogliendo il 4,16 per cento delle preferenze, Tebet aveva annunciato il suo sostegno a Lula per il ballottaggio contro Jair Bolsonaro pochi giorni dopo il primo turno. Nel corso della campagna per il ballottaggio più volte la senatrice dello stato di Mato Grosso do Sul si era spesa in eventi pubblici in favore dell'ex sindacalista, risultando determinante per la vittoria finale. Il ministero della Pianificazione sarà diviso in quattro dipartimenti: bilancio federale, questioni internazionali, patrimonio pubblico e coordinamento della gestione delle imprese statali. (segue) (Brb)