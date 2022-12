Brasile: Simone Tebet sarà ministra della Pianificazione del governo Lula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 dicembre il presidente Lula ha annunciato i nomi di 16 ministri del suo terzo governo. La principale novità è rappresentata dalla consegna di un incarico da ministro al vicepresidente eletto, Geraldo Alckmin: era stato lo stesso Lula, a novembre, a dire che il coinvolgimento dell'ex governatore dello Stato di San Paolo nel governo non sarebbe andato oltre quello del già pesante ruolo di vice. Alckmin, in questi mesi già coordinatore del gruppo di transizione di potere, sarà titolare del costituendo ministero dell'Industria e del commercio. Forte di un consolidato rapporto con ampi settori imprenditoriali del Paese, mai teneri con le scelte dell'ex sindacalista, Alckmin potrebbe garantire al governo un aiuto chiave per ridare forza all'industria brasiliana. (segue) (Brb)