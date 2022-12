Brasile: Simone Tebet sarà ministra della Pianificazione del governo Lula (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministero della Segreteria generale, è stato indicato il deputato uscente Marcio Macedo del Partito dei lavoratori (Pt). Macedo è uno dei politici più fidati di Lula e nel corso della campagna elettorale ha avuto l'incarico di tesoriere. Il ministero della Segreteria generale è importante per la sua vicinanza alla presidenza della Repubblica, di cui gestisce l'agenda. Chi occupa la posizione lavora fisicamente accanto al presidente, dall'interno del Palazzo Planalto. A un altro fedelissimo del presidente, il deputato Alexandre Padilha, è stato affidato il ministero delle Relazioni Istituzionale, struttura chiave per gestire i rapporti tra il governo e il parlamento. (segue) (Brb)