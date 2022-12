Brasile: Simone Tebet sarà ministra della Pianificazione del governo Lula (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A meno di cinque giorni dall'insediamento, per completare la squadra di governo, composta da 37 ministeri, Lula dovrà ancora indicare i nomi di altri 15 ministri, tra cui spicca quello dell'Agricoltura, asset cruciale nell'economia brasiliana, quello dell'Energia, delicato anche per il rapporto con la compagnia energetica statale Petrobras e, soprattutto, quello dell'ambiente tema di estrema rilevanza nall'agenda presidenziale di Lula. Mancano inoltre le indicazioni per i minister della Gestione e innovazione dei servizi pubblici, della Previdenza sociale (sganciato dal ministero del Lavoro), dell'Integrazione e sviluppo regionale, della Pesca, delle Città, delle Comunicazioni, dello Sport, del Turismo, dei Trasporti e del costituendo ministero dello Sviluppo agrario e dell'agricoltura familiare. In ultimo Lula non ha ancora ufficializzato il nome indicati per il ministero dei Popoli originari. (Brb)