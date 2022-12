Cina-Giappone: Pechino esprime “preoccupazione” per aumento bilancio Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è “preoccupata” dall’aumento della spesa per la Difesa disposto dal Giappone, che dovrebbe agire con cautela nel campo della sicurezza per non tradire ulteriormente la fiducia dei suoi vicini asiatici e della comunità internazionale. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, durante la conferenza stampa di ieri. La settimana scorsa il governo giapponese ha presentato il testo di una legge di bilancio che aumenta le risorse destinate alla Difesa del 26,3 per cento annuo, a 51,2 miliardi di dollari. Tokyo dovrebbe “riflettere seriamente sulla sua storia d’aggressione”, ha detto Wang, secondo cui il riarmo di Tokyo fa dubitare dell’impegno giapponese a perseguire uno sviluppo pacifico. (Git)