Difesa: India-Kazakhstan, conclusa l’esercitazione congiunta Kazind

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi la sesta edizione dell’esercitazione congiunta indo-kazaka Kazind, iniziata il 15 dicembre e ospitata dall’India, a Umroi, nello Stato del Meghalaya. L’obiettivo, come ha spiegato il ministero della Difesa indiano in una nota, è migliorare la capacità di operare insieme in operazioni antiterrorismo in uno scenario semiurbano e forestale, nell’ambito di un mandato delle Nazioni Unite. L’esercito indiano ha partecipato alle manovre con militari dell’undicesimo reggimento Gorkha Rifles; quello del Kazakhstan con truppe del comando regionale meridionale. (Inn)