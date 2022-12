Russia: Medvedev, tagliare fuori "traditori" da fonti di reddito e impedire loro di rientrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I russi che se ne sono andati e desiderano che il loro Paese venga sconfitto dovrebbero essere completamente tagliati fuori dalle fonti di reddito che ricevono nella Federazione Russa e non essere autorizzati a tornarvi. Lo ha affermato Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, sul suo canale Telegram. "A queste persone non dovrebbe essere permesso di tornare in Russia sino alla fine dei loro giorni. Devono essere completamente tagliati fuori dalle fonti di reddito nel nostro Paese, qualunque esse siano. Una situazione immorale, quando i traditori che desiderano che il loro Paese sia sconfitto, contemporaneamente lucrano sulla Russia. Devono essere fermati una volta per tutte", ha scritto Medvedev. (Rum)