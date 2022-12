Cina: immesso in orbita il satellite per l’osservazione terrestre Gaofen-11 04

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha immesso in orbita un nuovo satellite per l’osservazione terrestre, lanciato ieri dal cosmodromo settentrionale di Taiyuan a bordo di un razzo vettore Lunga Marcia-4B. Gaofen-11 04 è entrato nell’orbita prevista e sarà utilizzato per la prevenzione delle calamità naturali, la pianificazione urbana e per effettuare stime sulla resa delle colture. Il lancio segna la 457ma missione dei razzi di serie Lunga Marcia. (Cip)