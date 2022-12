Cina: richieste di passaporto e visti per stranieri saranno accettate dall’8 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ricomincerà ad accettare richieste di passaporto e visti per stranieri dall’8 gennaio prossimo, allentando ulteriormente le restrizioni anti-epidemiche alla frontiera. A partire da quella data, l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione inizierà ad accettare e approvare richieste di passaporti ordinari per i viaggi all’estero, nonché permessi per accedere a Hong Kong per motivi turistici o di lavoro. Saranno inoltre accettate le richieste di visto e di permesso di soggiorno presentate dagli stranieri, che potranno beneficiare di procedure agevolate in caso di urgenza. (Cip)