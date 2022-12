Hong Kong: parlamentare Lam, restrizioni anti-Covid per arrivi internazionali devono restare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione di Hong Kong deve continuare ad imporre test per la diagnosi del Covid-19 agli arrivi internazionali e mantenere in vigore la quarantena per i soggetti positivi al virus. Lo ha detto il parlamentare David Lam, che ha definito “rischioso” rimuovere le misure di prevenzione e controllo del Covid sul modello della Cina continentale. L’amministrazione deve impedire il collasso del sistema sanitario cittadino e utilizzare i centri di quarantena vacanti per il trattamento di soggetti con sintomatologia lieve, ha dichiarato all’emittente “Hong Kong Radio Television”. Ciononostante, Lam ritiene che i viaggiatori in arrivo dalla Cina dovrebbero essere esentati dall’effettuare un test molecolare a Hong Kong e attraversare la frontiera esclusivamente con un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio. (Cip)