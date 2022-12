Romania: disavanzo pubblico arriva al 4,2 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo pubblico della Romania è salito al 4,2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) fra gennaio e novembre. Lo riferisce il ministero delle Finanze di Bucarest con un comunicato. Rispetto allo stesso periodo del 2021, quando si attestava al 4,7 per cento del Pil, il deficit di bilancio è diminuito di 0,5 punti percentuali. Le politiche di bilancio negli undici mesi del 2022 si sono concluse con un disavanzo di 11,9 miliardi di euro. “Espresso in percentuale rispetto al Prodotto interno lordo, il disavanzo è diminuito di 0,5 punti percentuali negli undici mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, passando dal 4,7 per cento del Pil al 4,2 per cento", riferisce il ministero delle Finanze. L'obiettivo di disavanzo per l'anno in corso è pari al 5,8 per cento del Pil.(Rob)