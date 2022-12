Taiwan: governo emette avviso di viaggio verso il Perù scosso dalle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Taiwan ha emesso un avviso di viaggio per i cittadini che intendano recarsi in Perù, nel quadro delle proteste scoppiate dopo l’arresto e le accuse di cospirazione ai danni dello Stato mosse all’ex presidente Pedro Castillo. Attualmente sono undici i taiwanesi presenti nel Paese, che ha dichiarato lo stato d’emergenza il 14 dicembre scorso. Il ministero ha invitato i connazionali a prestare attenzione alla sicurezza e a contattare l’ufficio di rappresentanza a Lima in caso di necessità. (Cip)