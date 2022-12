Cina: Covid, 13 vaccini possono essere somministrati come seconda dose di richiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha un totale di 13 vaccini contro il Covid-19 che possono essere somministrati come seconda dose booster. Lo fa sapere la task force istituita dal Consiglio di Stato per la risposta al virus, ricordando che i preparati sono resistenti alla variante Omicron. Fino al 23 dicembre sono state somministrate in Cina oltre 3,46 milioni di dosi di vaccino, garantendo l’immunizzazione di oltre il 90 per cento della popolazione. (Cip)