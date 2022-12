Iraq: premier Al Sudani discute con Banca centrale di situazione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha tenuto un incontro con il governatore della Banca centrale, Mustafa Ghaleb Mukheef, per discutere della situazione finanziaria nel Paese, alla luce dell’aumento del tasso di cambio rispetto alle valute estere, soprattutto il dollaro statunitense. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ina”, il primo ministro ha chiesto alla Banca di adottare misure necessarie a stabilizzare il tasso di cambio e a evitare “speculazioni” che possano danneggiare i prezzi del mercato locale”, oltre a vendere la valuta estera a tassi ufficiali secondo standard internazionali. Mukheef, da parte sua, ha definito la situazione finanziaria in Iraq ancora “positiva”, affermando che la crisi della valuta è una “emergenza” dovuta a “motivi tecnici”, verificatasi in concomitanza con il funzionamento della nuova piattaforma elettronica e il ritardo nei bonifici dovuti alle vacanze di Natale. (segue) (Res)