Cina: impianto fotovoltaico da 120 mila chilowatt entrato in funzione in Tibet

- Un impianto da 120 mila chilowatt per la generazione di energia fotovoltaica è entrato recentemente in funzione nella regione autonoma del Tibet, nel sud-ovest della Cina. L’infrastruttura si trova nel distretto Seni della città di Nagqu, ed ha richiesto un investimento di circa 128 milioni di dollari. Può generare 247 milioni di chilowattora di energia su base annua, risparmiando 76.300 tonnellate di carbone standard e contribuendo alla riduzione di 219.600 tonnellate di anidride carbonica. L’impianto fotovoltaico è stato realizzato nell’ambito del piano varato per garantire l’approvvigionamento energetico pubblicato in Tibet lo scorso giugno. (Cip)