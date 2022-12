Hong Kong: prezzi immobili crollano del 13,8 per cento a novembre, ai minimi da oltre 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi degli immobili a Hong Kong sono scesi per il sesto mese consecutivo a novembre, toccando i minimi da luglio 2017 e con un decremento su base annua del 13,8 per cento. Gli appartamenti con una superficie inferiore ai 1.075 piedi quadrati hanno registrato un calo dei prezzi pari al 3,4 per cento da ottobre a novembre, mentre quelli più grandi sono diminuiti dell'1,5 per cento su base mensile. Contemporaneamente gli affitti si sono ridotti per il terzo mese consecutivo, diminuendo del 4,2 per cento anno su anno. (Cip)