Taiwan: ministro Esteri Wu, Taipei continuerà a resistere contro “aggressive ambizioni” della Cina

- Taiwan non accetterà mai il modello di governo “un Paese, due sistemi” imposto dalla Cina a Hong Kong e continuerà a resistere alle “aggressive ambizioni” della prima potenza asiatica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Joseph Wu, in un’intervista pubblicata ieri dal quotidiano francese “Le Figaro”. Il titolare della diplomazia di Taipei ha chiarito che l’isola sta incrementando le sue capacità di difesa grazie alla vendita di armamenti da parte degli Stati Uniti e tramite il rafforzamento delle relazioni con le democrazie globali. Il sostegno della comunità internazionale, inclusi Unione europea e G7, è “fondamentale a scoraggiare le aggressive ambizioni della Cina”, ha aggiunto, non escludendo un’azione di forza da parte cinese per “deviare la pressione interna di fronte a problemi sociali come l'aggravarsi della recessione economica e il fallimento delle politiche anti-epidemiche”. Il modo migliore per rispondere alla crescente “minaccia cinese” è quello di essere completamente preparati, ha detto Wu, secondo cui Taiwan “opporrà sicuramente resistenza” nell’eventualità di un conflitto nello Stretto. (Cip)