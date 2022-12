Iraq: presidente Rashid si reca in visita a Erbil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica irachena, Abdul Latif Rashid, si è recato in visita a Erbil, capitale della regione autonoma del Kurdistan iracheno, accompagnato da una delegazione di ministri del governo di Baghdad. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, precisando che il capo dello Stato è stato accolto in aeroporto, ieri, dal ministro dell’Interno del Kurdistan, Rebar Ahmed. La visita si inserisce nel quadro di un tour che vedrà il presidente recarsi in diversi governatorati iracheni. Dopo Erbil, Rashid si dirigerà verso Ninive, nel nord dell’Iraq. (Res)