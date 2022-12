Russia: fregata Ammiraglio Gorshkov completa preparativi per combattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fregata Ammiraglio Gorshkov ha completato i preparativi per il combattimento. Lo ha confermato l'ufficio stampa della Flotta del Nord russa. "La fase finale dell'addestramento è stata elaborata durante l'uscita di controllo nel Mare di Barents, in cui l'equipaggio della nave ha svolto compiti per diversi giorni", ha precisato l'ufficio stampa. Durante le esercitazioni, sono stati controllati il funzionamento di tutti i sistemi e meccanismi della nave, nonché le sue caratteristiche di manovra a varie velocità. È stata prestata anche una particolare attenzione ai procedimenti tattici e metodi di utilizzo delle armi della nave. In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin aveva osservato che la fregata Ammiraglio Gorshkov è attrezzata con i più moderni sistemi missilistici ipersonici Zircon "che non hanno analoghi al mondo".(Rum)