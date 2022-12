Corea del Sud: fiducia imprese ancora in calo a dicembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contenimento dell'inflazione e la creazione di posti di lavoro sono le principali priorità economiche del governo della Corea del Sud. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze di quel Paese, Choo Kyung-ho. "L'economia della Corea del Sud sconta situazioni difficili sul fronte interno ed esterno. E' probabile che le difficoltà si aggraveranno ulteriormente nella prima metà del 2023", ha spiegato il ministro durante un incontro dei ministri economici del governo. "L'inflazione ha superato il suo picco e la pressione rialzista si è attenuata, ma è probabile che prossimamente rimanga vicina al picco massimo", ha aggiunto Choo. Considerate queste sfide, il Paese darà priorità a misure "preventive e attive" per far fronte alle sfide economiche il prossimo anno, e per rivitalizzare le esportazioni e gli investimenti tramite nuovi motori di crescita. (Git)