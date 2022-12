Corea del Sud: esportazioni in calo per il terzo mese consecutivo a dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica della Corea del Sud subirà un rallentamento il prossimo anno, attestandosi a circa l'1,6 per cento del prodotto interno lordo nazionale, rispetto al 2,5 per cento atteso nel 2022. E' la previsione formulata nei giorni scorsi dal ministero delle Finanze sudcoreano. La crescita attesa nel 2023 sarà inferiore alla media del 2,3 per cento registrata negli ultimi cinque anni. "Gli effetti del rallentamento del commercio globale e del rapido aumento dei tassi di riferimento limiterà probabilmente il ritmo di crescita della nostra economia", afferma una nota del ministero, che evidenzia come tale tendenza sia già in corso nell'ultimo trimestre del 2022. (segue) (Git)