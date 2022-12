Corea del Sud: esportazioni in calo per il terzo mese consecutivo a dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud prevede di chiudere il 2022 con un passivo record della bilancia commerciale, a causa dell'impennata dei prezzi internazionali dell'energia e del rallentamento delle esportazioni. Secondo i dati forniti dall'Agenzia delle dogane sudcoreana, la quarta economia asiatica ha accumulato un disavanzo commerciale di 47,46 miliardi di dollari tra l'inizio dell'anno e la metà del mese di dicembre, un dato senza precedenti per il paese e circa 2,3 volte superiore al record precedenti di 20,62 miliardi di dollari, registrato nel 1996. Il dato è anche assai superiore alle previsioni formulate dai maggiori think tank del Paese, come la Korea International Trade Association, che prevedeva per quest'anno un passivo di 45 miliardi di dollari. (segue) (Git)