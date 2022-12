Corea del Sud: Usa elogiano nuova strategia per l'Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti guardano con favore alla nuova strategia per l'Indo-Pacifico presentata dal governo della Corea del Sud, e la ritengono un contributo alla causa della pace e della non proliferazione nucleare. Lo ha dichiarato tramite una nota il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Secondo il funzionario, il piano presentato da Seul dimostra l'impegno del presidente Yoon Suk-yeol e del popolo sudcoreano a sostenere "valori universali" come lo stato di diritto e i diritti umani. Sullivan ha anche elogiato la volontà di Seul di espandere la cooperazione con gli altri alleati e partner regionali, definendola un contributo agli sforzi di Washington per far avanzare la pace, la sicurezza e la non proliferazione nell'Indo-Pacifico. (segue) (Was)