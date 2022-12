Corea del Sud: Usa elogiano nuova strategia per l'Indo-Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha presentato oggi gli assunti fondamentali della sua strategia per l'Indo-Pacifico, incentrata sulla promozione della libertà, della pace e della prosperità attraverso lo stabilimento in un ordine basato sulle regole e la cooperazione sui diritti umani. Nel suo rapporto definitivo sulla strategia regionale, il governo sudcoreano illustra nove linee d'azione centrali tese a concretizzare tale visione, sulla base dei tre principi cooperativi di inclusione, fiducia e reciprocità. Le nove linee d'azione includono la costruzione di un ordine regionale basato sulle leggi e le regole; la cooperazione per promuovere lo stato di diritto e i diritti umani; il rafforzamento della non proliferazione e degli sforzi di contrasto al terrorismo a livello regionale; l'espansione della cooperazione globale per la sicurezza; la realizzazione di reti per la sicurezza economica; il rafforzamento della cooperazione in domini cruciali come la scienza e la tecnologia; la cooperazione regionale sul cambiamento climatico e la sicurezza energetica; la conduzione di una 'diplomazia contributiva' attraverso partenariati per lo sviluppo; e la promozione della comprensione e degli scambi reciproci. (segue) (Was)