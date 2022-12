Corea del Sud: Usa elogiano nuova strategia per l'Indo-Pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una nota dell'ufficio di presidenza sudcoreano, la strategia proietta i valori di libertà e solidarietà, enfatizzati dal presidente Yoon Suk-yeol durante il suo discorso inaugurale all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "La strategia per l'Indo-Pacifico del governo di Yoon Suk-yeol diventerà una pietra miliare nel consolidare i valori e gli interessi nazionali perseguiti dalla Repubblica di Corea e nell'espandere l'orizzonte della nostra politica estera in una regione, l'Indo-Pacifico, la cui importanza strategica cresce di giorno in giorno", afferma la nota. In Corea del Sud la strategia è stata accolta da diversi esperti come una forma di formale allineamento di Seul agli Stati Uniti in un contesto di crescente rivalità regionale tra questi ultimi e la Cina. (Was)