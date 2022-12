Regno Unito: presidente Camera Comuni, caos politico ci ha resi "zimbello internazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei Comuni britannico, Lindsay Hoyle, ha affermato che il Regno Unito è diventato uno "zimbello internazionale" durante le turbolenze politiche dell'ultimo anno. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Hoyle ritiene che il Paese stia ancora "lottando per riprendersi" dal caos che ha attanagliato Westminster e le istituzioni governative. Hoyle ha parlato di come l'ex primo ministro Boris Johnson sia stato costretto a lasciare la guida del governo a seguito di alcuni scandali, mentre colei che lo ha succeduto, Liz Truss, è rimasta al potere solo sei settimane per via del cosiddetto “mini budget”, la sua riforma fiscale che ha generato caos nei mercati. Per il presidente della Camera dei Comuni, ciò che ha reso il Regno Unito uno zimbello, facendo emergere "la delusione per quello che è successo”, e perplessità sul “modo in cui è sono andate avanti le cose”, tanto che i cittadini “si sono chiesti cosa stia succedendo alla nostra democrazia".(Rel)