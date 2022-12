Pa: Crosetto, via i burocrati del "No"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una intervista al "Messaggero" parla di "una classe dirigente nei ministeri e in ogni settore della macchina burocratica che va cambiata in profondità. Non si può pensare di fare politiche nuove e diverse, se nei posti chiave tieni funzionari che hanno mentalità vecchie o servono ideologie di cui noi rappresentiamo l'alternativa". "E poi - aggiunge - c'è un problema di classe parlamentare: come è avvenuto nel 2018 per i 5Stelle, si è pagata un po' di inesperienza". Sembra di capire che il governo procederà a uno spoil system massiccio: "Il termine scade a fine gennaio. Di certo non è facile sostituire le burocrazie esistenti. Perché alcune persone sono di grande valore. E perché la macchina amministrativa deve andare avanti e non puoi fermarti mandando subito via funzionari di cui non ti fidi o hanno idee diverse dalle tue. Ci vuole un po' di tempo". "Ma bisogna avere il coraggio di fare queste scelte - continua il ministro - mentre in alcuni ministeri c'è il timore di prendere decisioni che invece vanno prese per rimettere in moto il Paese. Bisogna tagliare con il machete alcune catene che bloccano lo sviluppo dell'Italia: ora ci vogliono 17 anni per realizzare un'opera pubblica, dovranno diventare quattro o cinque al massimo". (segue) (Res)