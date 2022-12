Difesa: Crosetto, sfide militari nel quadro euro-atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che 'la spesa militare è indispensabile per essere liberi e difendere l'interesse nazionale'. "La Difesa - spiega il ministro Guido Crosetto al "Messaggero" - è un concetto molto più complesso del riarmo, come invece la declinerebbe una persona superficiale come Giuseppe Conte. E se è vero che la Difesa ha a che fare con le capacità militari delle nazioni, è altrettanto vero comprende la capacità di stringere alleanze internazionali. Di saldare i rapporti con Usa, Africa, Asia, Medio Oriente. La Difesa significa costruire un contorno interno ed esterno di sicurezza. E poi le sfide militari hanno raggiunto dimensioni così rilevanti che non si possono compiere da soli, ma nel quadro euro-atlantico". L'Italia spende in armamenti poco più dell'1,5 per cento del Pil, mentre l'accordo in sede Nato richiede una spesa del 2 per cento, con un incremento di circa 8 miliardi: "L'impegno di raggiungere il 2 per cento risale al 2014 ed è stato confermato da tutti i governi che si sono succeduti, compresi il Conte uno e il Conte due. L'unico punto da chiarire è in quanto tempo raggiungeremo questo 2. Mi auguro di rispettare l'impegno, in base alle compatibilità finanziarie. In ogni caso non si tratta solo di investimenti militari, ma di spese per la difesa che comprendono anche il personale, le infrastrutture, la manutenzione". (segue) (Res)