Difesa: Crosetto, sfide militari nel quadro euro-atlantico (2)

- "Tutti - continua il ministro - con l'eccezione di poche nazioni, come Usa, Russia, Cina e forse la Francia, negli ultimi decenni hanno costruito un sistema tuttalpiù pronto a missioni internazionali. Dunque bastavano 15-20mila soldati pronti a ruotare nell' impiego. Ci siamo invece resi conto che potremmo avere la necessità di difenderci veramente, dunque dovremo partire dagli uomini, dall'età media dei nostri soldati, dall'organizzazione e dalla strutturazione delle nostre Forze armate". Secondo Crosetto "è inutile comprare una nave in più, che serve per controllare un assetto strategico come il Mediterraneo, se poi non hai i marinai da metterci sopra, o acquistare un nuovo aereo se non riesci a formare i piloti o a mantenerlo in efficienza. Insomma, il nodo degli armamenti è uno dei tanti su cui si costruisce la Difesa di una nazione", ha concluso Crosetto. (Res)