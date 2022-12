Ucraina: Crosetto, la Russia ha superato un confine che non doveva superare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che invoca la fornitura di sistemi di difesa aerea: "Non abbiamo ancora cominciato la costruzione del sesto decreto - dice il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al "Messaggero" - Di certo l'Ucraina sta chiedendo da mesi un supporto contro gli attacchi aerei su obiettivi civili: case ospedali, scuole, centrali elettriche. Se sarà possibile certamente li aiuteremo a difendersi: la Russia ha superato un confine che non doveva superare". "La fornitura - spiega il ministro - deve essere compatibile con la possibilità di avere queste armi e di darle a Kiev efficienti e funzionanti. I razzi non li trovi al supermercato come un barattolo di Nutella, sono sistemi complessi per i quali sono necessari tempi lunghi di produzione. Non puoi dire: 'okay, domani vado e compro cento missili'. Non ci sono. Dunque se diamo sistemi di difesa aerea all'Ucraina, dobbiamo prenderli dalle nostre scorte e lo dobbiamo fare senza sguarnirci e con la certezza della qualità". (segue) (Res)