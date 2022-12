Ucraina: Crosetto, la Russia ha superato un confine che non doveva superare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal fronte ucraino arrivano segnali contrastanti. Putin a giorni alterni parla di pace e invece continua a bombardare: "Mi auguro finisca il prima possibile. Dobbiamo costruire il dialogo e prendere sul serio qualunque apertura. Dobbiamo parlare con tutti gli attori. E penso che il ruolo di Meloni e dell'Italia possa essere non marginale: Giorgia, negli appuntamenti internazionali avuti in appena due mesi, è riuscita a ottenere credibilità, centralità e rispetto. Requisiti che vanno sfruttati per creare un percorso di dialogo per la pace". Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, è tornato a parlare di minaccia nucleare: "L'uso del nucleare tattico è previsto dalla Russia. Per noi è inconcepibile, ma per Mosca sì se si supera un punto di non ritorno, se rischiassero la sconfitta, lo è. Insomma, il pericolo, potenzialmente, esiste, per quanto molto improbabile", ha concluso Crosetto. (Res)