Regno Unito: recuperati 20 milioni di euro da contratti Dpi fraudolenti

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito ha finora recuperato 18 milioni di sterline (circa 20 milioni di euro) da contratti con aziende per dispositivi di protezione individuale (Dpi) potenzialmente fraudolenti. Come riporta il quotidiano "The Independent", il ministro per la Sanità e le Cure Secondarie, Will Quince, rispondendo a un'interrogazione parlamentare scritta della deputata liberaldemocratica Daisy Cooper, ha confermato che al 12 dicembre il ministero della Salute aveva recuperato 18 milioni di sterline dai contratti Dpi ritenuti "ad alto rischio". Quince ha spiegato che il denaro è stato recuperato "attraverso ulteriori esami e controlli", ma la deputata Cooper ha dichiarato: "Queste cifre sono un'accusa schiacciante per il record del governo conservatore sui contratti ingannevoli durante la pandemia di Covid-19". (Rel)