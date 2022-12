Usa: tempesta invernale, bilancio ufficiale raggiunge le 50 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tempesta invernale che ha investito gli Stati Uniti Nord-orientali continua a imperversare sul Paese, e il bilancio ufficiale dei decessi causati dal freddo intenso e dalla nave ammonta attualmente ad "almeno 50 persone". Un nuovo decesso è stato confermato infatti nell'area di Buffalo, nello Stato di New York, epicentro della crisi per il quale il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato una dichiarazione di emergenza. La tempesta, che ha spinto le temperature diverse decine di gradi sotto lo zero, ha già causato la morte di almeno 29 persone nella sola area di Buffalo. La dichiarazione firmata dal presidente sblocca fondi federali e mobilita l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema). Secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime del maltempo nello Stato di New York è destinato ad aumentare nelle prossime ore. Il commissario della Polizia di Buffalo, Joseph Gramaglia, ha sollecitato gli abitanti a "non uscire di casa". La crisi è aggravata dall'inflazione dei prezzi dell'energia e dei combustibili.(Was)