Usa: Covid, governo studia restrizioni all'ingresso dei viaggiatori dalla Cina

- Il governo degli Stati Uniti potrebbe imporre restrizioni all'ingresso dei viaggiatori provenienti dalla Cina in risposta alla "mancanza di dati trasparenti" in merito alla situazione pandemica in quel Paese asiatico. Lo anticipano funzionari governativi citati dall'emittente televisiva "Abc News". Gli Stati Uniti si muoverebbero così nella stessa direzione di Giappone, India e Malesia, che hanno annunciato a loro volta nelle scorse ore requisiti di ingresso ad hoc per i soli viaggiatori cinesi, dopo la decisione di Pechino di allentare le restrizioni ai viaggi. "C'è preoccupazione crescente nella comunità internazionale riguardo l'aumento dei contagi da Covid-19 in corso in Cina e la mancanza di dati trasparenti, inclusi i dati di sequenziamento del genoma virale, da parte della Repubblica Popolare Cinese", ha dichiarato il funzionario citato da "Abc News". (segue) (Was)