Usa: Arizona, Kari Lake presenta ricorso contro bocciatura del suo ricorso elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata repubblicana alla carica di governatore dell'Arizona, Kari Lake, ricorrerà in appello contro la sentenza di un giudice della Contea di Maricopa che ha respinto il suo ricorso contro l'esito delleelezioni governatoriali del mese scorso, vinte dalla segretaria di Stato e sua avversaria democratica Katie Hobbs. Lake aveva chiesto al giudice di sospendere la certificazione della vittoria di Hobbs, sostenendo che la regolarità del voto fosse stata inficiata da una serie di presunte irregolarità nella contea di Maricopa, dove è concentrata la maggior parte della popolazione dello Stato. Il giudice della corte superiore della contea, Peter Thompson, ha rifiutato di ammettere otto delle 10 contestazioni mosse dalla candidata repubblicana, e ha stabilito che le due contestazioni rimanenti non fossero sostenute da prove sufficientemente convincenti. Hobbs, che nella veste di segretaria di Stato è anche prima autorità elettorale dell'Arizona, ha già annunciato l'intenzione di citare Lake per ottenere il rimborso delle spese processuali.(Was)