Usa: Biden trascorrerà il capodanno alle Isole Vergini

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato nelle Isole Vergini americane, dove trascorrerà il capodanno assieme alla first lady Jill e alla sua famiglia. La coppia presidenziale si è imbarcata ieri su un volo governativo da Washington a St. Croix assieme alla figlia Ashley, al marito di quest'ultima, Howard Krein, e ai nipoti Natalie e Hunter. I Biden hanno trascorso spesso le vacanze invernali nelle Isole Vergini sin dal doppio mandato di Joe come vicepresidenti Usa, tra il 2009 e il 2017. (Was)