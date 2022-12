Imprese: Giappone, multa da 14 miliardi di yen ad Apple per vendite esentasse irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone hanno imposto una sanzione da 14 miliardi di yen (105 milioni di dollari) al colosso dell'elettronica statunitense Apple Inc., accusato di aver venduto iPhone ed altri apparecchi elettronici a visitatori stranieri nel Paese senza applicare la dovuta imposta sul valore aggiunto. Secondo l'Ufficio regionale per la tassazione di Tokyo, circa 140 miliardi di yen di vendite esentasse effettuate dal ramo giapponese di Apple nell'arco di due anni, sino a settembre 2021, costituirebbero acquisti fraudolenti destinati alla rivendita a fini di lucro. In Giappone gli acquisti esentasse sono consentiti ai visitatori stranieri per i soli souvenir o per generi d'uso quotidiano entro un periodo di sei mesi dall'ingresso nel Paese. Gli accertamenti effettuati dalle autorità fiscali giapponesi hanno riscontrato una lunga serie di transazioni anomale, incluso l'acquisto da parte di un turista di diverse centinaia di apparecchi elettronici in uno store di Apple. (Git)